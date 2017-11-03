В здании Пушкинского музея в Москве произошел пожар

В Москве в здании музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в пятницу днем произошел пожар. По данным "Интерфакс", возгорание началось в системе вентиляции. Эвакуированы более 30 человек, о пострадавших не сообщается.

В пресс-службе музея утверждают, что угрозы для экспонатов нет. Агентство ТАСС сообщает, что возгорание произошло в крыле, в котором расположен отдел личных коллекций музея.

На месте происшествия работают экстренные службы. Точных данных о масштабе повреждений здания на Волхонке нет.