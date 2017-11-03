Суд в Москве зарегистрировал иск Навального к Путину

Суд в Москве зарегистрировал иск оппозиционера Алексея Навального к президенту Владимиру Путину в связи с отказами региональных властей согласовывать митинги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.

Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что в исковом заявлении оппозиционер просит суд признать незаконными действия главы государства, связанные, по его мнению, с массовыми отказами местных властей в разных городах согласовывать митинги.

Ранее в Кремле в ответ на претензии Навального к региональным властям заявили, что президент России не занимается согласованиями или запретами каких-либо акций.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Последние месяцы оппозиционер проводит агитационный тур по стране. Однако власти многих городов отказываются согласовывать митинги-встречи политика с его сторонниками. Волонтеры и сотрудники штабов Навального подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям.