Режиссер Васильев отказался от "Золотой маски" из-за Серебренникова

Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на премию "Золотая маска" из-за ареста художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. По словам Васильева, "Серебренникову нужна не "Золотая маска", а свобода".

В своём открытом письме Васильев попросил убрать его имя и спектакль "Старик и море" из числа претендентов на премию. Отказ от участия в одноимённом театральном фестивале "Золотая маска" он объяснил тем, что уже более десяти лет не участвует в культурной жизни Москвы. Режиссёр отметил, что с 2006 года не ставит спектакли, не дает интервью журналистам и почти не проводит мастер-классы.

Список номинантов на "Золотую маску" огласили в четверг. Среди номинантов представлен в том числе и Кирилл Серебренников. Он номинирован за постановку оперы "Чаадский" и спектакля "Ахматова. Поэма без героя". Церемония награждения лауреатов премии состоится 15 апреля 2018 года.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Режиссер находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными".