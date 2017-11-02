Кирилл Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

Арестованный режиссер Кирилл Серебренников номинирован на российскую национальную театральную премию "Золотая маска" за постановку оперы "Чаадский" и спектакля "Ахматова. Поэма без героя". Церемония награждения лауреатов премии состоится 15 апреля 2018 года. Полный список номинантов опубликован на сайте "Золотой Маски".

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Режиссер находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.