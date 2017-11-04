На побережье Байкала вновь нашли погибших нерп

На побережье Байкала нашли еще несколько погибших нерп, сообщает "Интерфакс". За последнюю неделю на озере умерли около 150 нерп, являющихся эндемиком этого озера и занесенных в международную Красную книгу. Что привело к гибели животных — неизвестно.

Первые сообщения о погибших нерпах стали поступать в конце октября. Трупы животных обнаружили туристы, которые также рассказывали о ранах на их телах. Ветеринары не нашли у животных признаков известных заболеваний. Ученые полагают, что причиной мог послужить шторм на озере. Комиссия в Иркутске поручила проверить байкальскую рыбу на содержание опасных веществ.

Ущерб от объектов, влияющих на экологию Байкала, оценен Генеральной прокуратурой в 156 млн рублей. Регулярно появляются сообщения о загрязнении озера различными компаниями.

