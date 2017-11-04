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На побережье Байкала вновь нашли погибших нерп

Байкальская нерпа

На побережье Байкала нашли еще несколько погибших нерп, сообщает "Интерфакс". За последнюю неделю на озере умерли около 150 нерп, являющихся эндемиком этого озера и занесенных в международную Красную книгу. Что привело к гибели животных — неизвестно.

Первые сообщения о погибших нерпах стали поступать в конце октября. Трупы животных обнаружили туристы, которые также рассказывали о ранах на их телах. Ветеринары не нашли у животных признаков известных заболеваний. Ученые полагают, что причиной мог послужить шторм на озере. Комиссия в Иркутске поручила проверить байкальскую рыбу на содержание опасных веществ.

Ущерб от объектов, влияющих на экологию Байкала, оценен Генеральной прокуратурой в 156 млн рублей. Регулярно появляются сообщения о загрязнении озера различными компаниями.

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