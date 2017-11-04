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Задержан секретарь российской "Партии националистов" Петровский

Акция "Русский марш", архивное фото

Секретарь российской "Партии националистов" Андрей Петровский задержан в Москве сотрудниками полиции. Лидер организации Иван Белецкий рассказал порталу "ОВД-Инфо", что сотрудники правоохранительных органов увезли Петровского в неизвестном направлении.

Ранее в субботу обыски прошли в доме самого Белецкого, а также у другого лидера российских националистов Юрия Горского. Сами они находятся за пределами России.

Иван Белецкий связывает действия полиции с шествием националистов "Русский марш", к организации которого имеет отношение возглавляемое им движение.

Саму акцию в московском районе Люблино организаторы отменили вскоре после ее начала. Поводом послужил запрет на баннеры, которые ранее были, по утверждению активистов, согласованы с мэрией.

Полиция разогнала участников "Русского марша", собравшихся у рамок металлоискателей. Часть националистов продолжила шествие. Сообщалось о десятках задержанных. Иван Белецкий утверждает, что в полицию забрали более 70 человек.

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