Путин назвал четыре составные части "генетического кода" россиян

Президент России Владимир Путин дал определение основам российской государственности. На церемонии вручения приемии Президента в Кремле, по случаю Дня народного единства, Путин назвал "бережное отношение к Родине, заботу о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне" "несущими конструкциями российской государственности", "генетическим и культурным кодом" россиян.

Премия Президента за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений. Об этом сообщается на сайте Президента России.

Лауреатом премии 2017 года стал заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Вячеслав Михайлов.

Высказывания Владимира Путина по вопросам, связанным с "генетикой", в последнее время привлекли особое внимание обществнности. Так, например, на недавнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин задался вопросом, с какой целью граждане иностранных государств собирают "биологический материал россиян". Президент добавил, что эта деятельность осуществляется на территории России "целенаправленно и профессионально".