Президент США Дональд Трамп направляется в Японию, где сделает первую остановку в азиатском турне, включающем пять стран. Заграничная поездка Трампа проходит на фоне возросшей напряжённости вокруг Северной Кореи в связи с проводимыми Пхеньяном ядерными и ракетными испытаниями.

4 ноября самолёт президента вылетел с Гавайских островов. 5 ноября Трамп встретится с американскими и японскими военнослужащими на базе Йокота.

Как сообщают агетства AP и Reuters, президент США, в рамках "гольфовой дипломатии", сыграет в гольф с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Предыдущий подобный поединок состоялся во время встречи Трампа с Абэ на Флориде в феврале этого года.

Дональд Трамп в ближайшие дни посетит, кроме Японии, Южную Корею, Китай и Вьетнам. Как заявили представители администрации, главной целью турне станет попытка убедить власти этих стран оказать поддержку США в решении проблемы Северной Кореи.