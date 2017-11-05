Google News вернул в свою ленту материалы СМИ из "фабрики медиа"

Новостной агрегатор Google News снова начал показывать материалы "Федерального агентства новостей" (ФАН), которое, предположительно, связано с "фабрикой троллей". Это произошло после письма Роскомнадзора. Ведомство требовало от Google объяснить блокировку нескольких российских сайтов.

Google News 26 октября прекратил выдачу новостей ФАН, "Политэксперта", "Инфореактора", сайтов "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Народные новости" и "Нью информ". Все эти ресурсы, предположительно, входят в так называемую "фабрику медиа" из 16 связанных между собой порталов. Их аудитория оценивается в 36 миллионов человек. Финансирует "фабрику медиа", как и "фабрику троллей", предположительно, бизнесмен Евгений Пригожин, один из близких друзей президента России Владимира Путина.

Сотрудники "фабрики троллей" (официальное название – "Агентство интернет-исследований") пишут комментарии и заметки в социальных сетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля. В США заявляют, что, в том числе с помощью "фабрики троллей", Россия вмешалась в выборы президента Соединенных Штатов.