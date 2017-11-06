В "Райском досье" обнаружили фирмы, связанные с депутатами Госдумы

В так называемом "Райском досье" обнаружили фирмы, связанные с действующими депутатами Госдумы России. Речь идет о члене "Единой России" Алексее Езубове и члене КПРФ Владимире Блоцком.

Как сообщила "Новая газета", Езубов, по крайней мере до 2013 года, был директором компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Это холдинговая компания, на которую записан частный самолет.

Блоцкий руководил уругвайской компанией Blackfil S.A. Одноименная фирма действует и в Чехии. В прошлом году, менее чем за неделю до выборов в Госдуму России, компания была переписана на отца депутата – Николая Блоцкого.

Согласно российскому законодательству, депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и входить в состав руководства коммерческих организаций. За нарушение этого закона полномочия депутата должны быть прекращены.

"Райское досье" (или "Архив райских островов") 5 ноября опубликовал Международный консорциум журналистов. Из документов стало известно об офшорных сделках сотен бизнесменов и политиков по всему миру.