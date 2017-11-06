Полицейские избили жителей Нижнекамска, которые раскрыли кражу

В Нижнекамске полицейские избили местных жителей, которые обратились с заявлением о краже, однако затем сами раскрыли преступление. Об этом Радио Свобода сообщила жена одного из пострадавших.

Речь идет о деле 22-летнего Ильназа Пиркина. Молодой человек в октябре украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля. Потерпевший обратился в полицию. Он обнаружил похищенные вещи на сайте "Авито". Из-за бездействия следователей потерпевший вместе со своим другом самостоятельно нашли воров, которые впоследствии полностью возместили им ущерб.

Позднее об этом узнали полицейские. 25 октября они избили ограбленного мужчину и его друга. Возможно, сотрудники полиции были недовольны тем, что не смогли записать раскрытое преступление на себя, рассказала жена одного из пострадавших Радио Свобода.

Сам Ильназ Пиркин, который совершил кражу, 19 октября покончил с собой после пыток в ОВД. Как стало известно 2 ноября, в полиции молодого человека заставляли взять на себя вину за 47 автомобильных краж вместо одной. По делу о гибели Пиркина арестованы трое полицейских. Подробнее об этом деле и пытках в полиции Нижнекамска читайте здесь