"Я начал кричать, что сознаюсь"

19 октября 22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин покончил с собой, спрыгнув с крыши многоэтажного дома. Перед этим он провел почти весь день в местном отделе полиции, где его избивали и пытали, заставляя признаться в 47 кражах из автомобилей.

Незадолго до этой трагедии Ильназ поспорил "на слабо" со своим другом Айнуром, что сможет открыть чужой автомобиль и что-нибудь из него украсть. Машина для эксперимента нашлась быстро – ей оказалась "Лада" 14-й модели, которую Пиркин без труда вскрыл. Хозяева автомобиля, заметив кражу, стали искать похищенное на "Авито" и нашли свои вещи – Айнур решил продать их в Казани. Когда владельцы вскрытого автомобиля добрались до Айнура и Ильназа, друзья не стали отпираться и возместили пострадавшим весь ущерб. Впрочем, это лишь начало долгой истории с трагическим концом, за которой может скрываться целый пыточный конвеер, налаженный сотрудниками нижнекамской полиции.

Спустя несколько дней после того, как Айнур и Ильназ уладили все вопросы с владельцем вскрытого автомобиля, молодых людей все равно задержала полиция. Ильназа Пиркина вывезли в лес и намекали, что попросту расправятся с ним, затем привезли в нижнекамское ОВД, где целый день избивали и пытали, выбивая признание в 47 автомобильных кражах. Когда юноша подписал явку с повинной, его отпустили, – но Ильназ не поехал не домой, а забрался на крышу одной из ближайших высоток и записал на мобильный телефон несколько видеопосланий. Одной из них было адресовано Айнуру, другое – с признаниями в любви – он отправил своим родителям и девушке. В третьем Пиркин рассказал о пытках, которым его подвергали. После этого он прыгнул вниз.

"Здравствуйте, глубокоуважаемые наши правоохранительные органы. Я вчера в 8 вечера был доставлен в УВД, потому что меня подозревали в ряду автомобильных краж. Там меня, конечно же, встретили очень мило. Я сегодня дал показания против самого себя и против моего друга Айнура, хотя другом я его, наверное, не буду называть в виду последних событий – пацаны сказали, что когда его посадили в машину и сказали, – "все, ты пойман" – он даже минуты не отпирался. Ты слил не только меня, но и мою девушку, с которой я готов был прожить всю жизнь, жениться на ней, сделать детей (плачет). Она была для меня больше, чем девушкой. Ладно, мы сейчас не о ней, а о правоохранительных органах, о том, как они меня "принимали". "Принимали" они меня, конечно, очень зачетно. Не спрашивая ни имен, ничего, подошли, просто нагнули и надели наручники. Посадили на заднее сиденье и сели с двух сторон. И очень-очень крепко меня обняли. Я сразу задал им вопрос - "вы из милиции?", - на что они ответили - "нет". Они повезли меня в лес. Начали пугать всяческими словами. Я имен не могу назвать, но могу сказать, что это за бригада. Они работают по машинам (расследуют автокражи, - Прим. РС). Те, которые меня брали, они в основном были молодые. Они сказали, что они не из милиции, сказали, что взяли лопаты, что я им все расскажу, хотя вопрос, с которым меня Айнур сильно подставил, мы с хозяевами [машины] уже урегулировали. Повезли они меня в сторону деревень, поселка нашего, Чистополь. Там выбрали самое темное место. По пути самый молодой из них всю дорогу меня конечно же колошматил. Я обращаюсь к вышестоящим органам: вроде бы в Конституции написано, что даже если ты подозреваемый, если ты в натуре виновный, на тебя давления никакого не должно оказываться. Пока мы ехали, я сказал, что мы с хозяевами урегулировали вопрос. Они замолчали, но дубасить этот придурок, конечно, не перестал.

Доступ воздуха вообще прекращается. Его не просто мало становится, его вообще нет

Поехали мы в ОВД. Завели меня в кабинет, 207-й. Поставили ноги не на ширине плеч, а насколько они вообще разгибались. И этот молодой опять начал меня… Если честно, то бьешь ты реально как девчонка (смеется). Мне боль пришлось изображать. … Пойдем дальше. Противогаз достали. Противогаз это реальная вещь. Работает вообще стопудняк. Одевают на тебя противогаз, у него такая трубочка, и закрывают эту трубочку, то есть доступ воздуха вообще прекращается. Его не просто мало становится, а его вообще нет. Держат, пока ты не описаешься. Мне прям очень понравилось, прям жестко. Без воздуха тяжело. Били… На моем теле есть синяки, сможете найти их и на бедрах, и около голени, и на левой руке есть. Все это можете зафиксировать. Что я могу сказать. Меня отпустили только что. Я сразу же пришел сюда. Я сегодня дал ложные показания. Да, конечно же я подписал все бумаги, где написано, что на меня никакого давления не оказывалось. Что я все это говорил добровольно. Я вам говорю, что это было не так. Надеюсь, мой поступок и это видео в дальнейшем как-то на них повлияет, потому что не я первый туда попадаю. Все через это проходят, поверьте, все, признался ты, или нет.

Надеюсь, мой поступок и это видео в дальнейшем как-то на них повлияет

Пойдем дальше. Я, понимая, что мой товарищ меня уже сдал, то есть отпираться уже незачем, конечно же в этом признался. Но какой-то человек, тоже из этой бригады, вытащил бумажку, где написано: "47 ограблений машин". Они начали говорить: "Давай, сознавайся в них". Долго они меня пытали. Я уже под конец начал кричать, что сознаюсь, сознаюсь. Я не знаю, как это произошло, но в конце они отстали уже. В последний раз я уже сознание потерял. Очухался. Как бы это не было стремно говорить, я, оказывается, описался. Ну, может быть так и случается, когда ты теряешь сознание, когда у тебя нет воздуха вообще в легких. Это очень тяжело. Выдыхать через противогаз, который закрыт рукой, можно, а вдыхать – нет. Вообще, капец, жесткая тема. За это вам "лайк", ребята, придумали, молодцы. Я не первый и не последний, как-то же это урегулировать надо".

Репортаж телеканала НТР24 с места гибели Ильназа Пиркина:

Прямо на похоронах Ильназа Пиркина полицейские задержали Айнура, подговорившего его вскрыть чужой автомобиль. Они пытались заставить его сознаться в кражах и его, но пока молодой человек проходит по делу об ограбленной "Ладе" свидетелем.

Судмедэкспертиза не нашла на теле Ильназа Пиркина следов пыток или избиений, но этому может быть объяснение: он сам говорит на видео, что судмедэксперт работал в том же здании полиции, вопреки всем нормам закона. Из морга пропала одежда погибшего, а его тело выдали родным необычно быстро – в тот же день. О "штатном судмедэксперте", работавшем в соседнем кабинете с оперуполномоченными, Радио Свобода рассказал и еще один человек, подвергшийся избиению в нижнекамской полиции.

Родители Ильназа Пиркина не стали спускать это дело на тормозах, а обратились в Следственный комитет и к правозащитникам. Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В конце октября суд заключил трех подозреваемых полицейских под стражу. Когда представители республиканского Следственного комитета приехали в Нижнекамск, чтобы собрать другие свидетельства применения насилия к задержанным в этом отделе полиции, к ним выстроилась очередь. Сейчас следствие проверяет еще несколько подобных случаев.

Оказалось, что полицейские здесь избивали не только подозреваемых, но и потерпевших, например, мужчину, из машины которого совершил кражу Ильназ Пиркин – за то, что он урегулировал с ним материальные последствия кражи и тем самым, скорее всего, усложнил для них получение "галочки" в списке раскрытых преступлений.

"На сегодняшний момент складывается такая картина: человек попал в отделение полиции, где подвергся жестокому избиению, в результате которого его заставили признаться в том, что он совершил ряд других преступлений", — говорит юрист правозащитной организации "Зона права" Андрей Сучков, представляющий в этом деле интересы потерпевших. — Он решил засвидетельствовать тот факт, что он подвергся избиениям, потому что понимал, что не сможет добиться правды, и после этого покончил жизнь самоубийством. Он успел отправить сообщение родителям в WhatsApp, в котором извинялся перед ними, говорил, что его заставили признаться в других кражах, что он их не совершал и ему теперь грозит 10 лет лишения свободы, что он не хочет сидеть. Он просил найти его телефон, который был при нем, с которого он отправлял эти сообщения. Телефон нашли сотрудники все того же ОВД, совершавшие осмотр места происшествия. Два дня он пролежал у них, но они не смогли его разблокировать – погибший хорошо разбирался в электронике и надежно зашифровал устройство. Телефон через 2 дня все-таки выдали родителям. Родители нашли человека, который смог вскрыть телефон, и обнаружили в нем это видеообращение. Еще один факт: мне позвонила жена человека, у которого якобы вскрыл машину погибший. Она сообщила, что ее мужа также доставили в этот отдел полиции, где продержали сутки и жестоко избили. Эта ситуация похожа и на еще одно нижнекамское дело, которым я давно занимаюсь, дело Ильдара Камалиева. Там человека после выхода из отдела полиции обследовал эксперт, который, как ни странно, работает в том же отделе полиции. Он при явных признаках телесных повреждений составил акт о том, что телесных повреждений нет. Также и с этим человеком, у которого Пиркин якобы украл вещи из автомобиля: его после избиения обследовал эксперт, который никоим образом не может находиться в штате полиции.

Похоже, что избиения здесь были поставлены на поток

Камалиев сейчас находится в Нижнекамске. Сегодня (в пятницу, 3 ноября, - Прим. РС) заместитель руководителя Следственного комитета по республике Татарстан проводит здесь прием. Сведения об этом были опубликованы в СМИ. Сейчас люди туда подтянулись. Посмотрим, какой будет результат. Похоже, что избиения здесь были поставлены на поток. Зачем было избивать потерпевшего в деле Ильназа Пиркина, и даже его друзей? Зачем МВД выдвигает ни на чем не основанную версию о том, что погибший был избит не ими, а друзьями потерпевшего? Родители Ильназа рассказали мне интересную деталь. Обычно получить тело в такой ситуации довольно трудно, а им его выдали очень быстро и даже предоставили место на кладбище. Возможно, это было сделано, чтобы скрыть какие-то следы. Родители – мусульмане, они должны похоронить погибшего в тот же день, и расчет полицейских, видимо, был на то, что тело никто обследовать не будет. Трех полицейских, тем не менее, задержали, сейчас они арестованы до 24 декабря. Задержание произошло так быстро, потому что, наверное, сыграли свою роль аудио и видеозапись, предоставленные родителями следствию.

Мама Ильназа Пиркина Гюзелие пока с трудом может говорить о своем сыне. Два года назад он после окончания медицинского колледжа устроился работать медбратом, отслужил в армии, собирался получить высшее образование. С девушкой, о которой он говорит на своем последнем видео, Ильназ встречался уже третий год. Зато об истории с автомобильной кражей, совершенной "на слабо", охотно рассказывает еще одна жительница Нижнекамска, Вероника. Ее муж Владимир был в приятельских отношениях с хозяином машины, из которой Ильназ Пиркин похитил вещи, Николаем. Владимир и Николай, "наши мальчики", как называет их Вероника, также подверглись избиению в полиции Нижнекамска – судя по всему за то, что полюбовно решили вопрос о компенсации ущерба с Ильназом Пиркиным.

"15 октября 2017 года у наших друзей вскрыли машину и украли оттуда автомагнитолу, колонки выдернули, какие-то еще вещи. Жена владельца машины, ее зовут Светлана, написала заявление в полицию. Заявление у нее взяли, сняли отпечатки пальцев. Чрез несколько дней Николай со Светланой нашли свои вещи на "Авито", их продавали в Казани. Они обратились в отделение полиции и сказали: "Вот, мы думаем, что нашли украденное". Они сказали: "Ну, хорошо, скиньте нам ссылку с этого сайта". Они скинули ссылку, но никакого ответа не дождались. Они позвонили сами следователям, и им в ответ сказали, что их делом "занимается другой сотрудник" и вызвали в отделение полиции. Они приехали, но внутрь их не пропустили, потому что "следователь не брал трубку". Их отправили домой.

Николай сказал: "Пока полицию дождешься, они уже все распродадут". 18 числа они поехали в Казань, Николай попросил поехать с ним моего мужа, потому что у них машина была неисправна. Они поехали в Казань и встретились там с Айнуром Гимадиевым. Он им показал все вещи, Николай нашел среди них свои, но не все. Айнур предложил еще "мощный магнитофон", они поехали за ним к нему домой, это оказался магнитофон, украденный из машины, номера на нем и на коробке совпали. Они сели в машину и Николай сказал Айнуру: сознайся, вот фотографии, это мои вещи, я специально из Нижнекамска приехал. Он сначала отпирался, но после фотографий сознался. Предлагал то, что уже продал, возместить оборудованием со своей машины, но Николай отказался. В общем, в итоге они договорились, что Айнур организует Николаю встречу с этим Ильназом, пожали руки и разъехались. Встретиились с Ильназом, он тоже сначала отпирался, но когда ему при нас позвонил Айнур, во всем сознался и предложил компенсировать ущерб, только бы мы больше не обращались в полицию. Нам жалко уже мальчика стало, мы так и договорились.

Числа 25-го мы сидели вечером дома, уже спать собирались. Стук в дверь. Открываем, два молодых человека на пороге. Представляются уголовным розыском, говорят, собирайтесь, поедем в отделение полиции. Я спросила: "На каком основании вы забираете моего мужа?". Они ответили: "Он сам в отделении все узнает". Ничего не объяснили, только грубо ответили, чтобы я сказала мужу быстрее одеваться.

Мы уже легли, и тут я смотрю, у него на шее красное пятно какое-то

Забрали его в 8 вечера. До часу ночи я постоянно ему звонила, но он не брал трубку. Только один раз, уже не помню, в каком часу, он ответил и сказал: "Я скоро приду". В час ночи он уже сам позвонил и сказал, что скоро придет, что с ним все нормально и чтобы я не переживала. Он приехал, я ему говорю: "Ну, давай рассказывай, за что тебя забрали?". Он: "Да нет, все нормально". Ничего не рассказывает. Мы уже легли, и тут я смотрю, у него на шее красное пятно какое-то, даже скорее как царапина. Я ему говорю: "Это что такое?" Он: "Нет, нет, ничего такого". Я ему: "Ну-ка рассказал всю правду!". И он начал все рассказывать. "Меня привезли в отделение, я все время стоял, и сотрудник полиции по имени Ринат взял меня за куртку в районе шеи, сжал и прислонил к стене, так, что я об нее ударился головой". Потом сотрудник начал спрашивать: "Зачем вы ездили в Казань?". Мой муж ничего не говорил, даже не понял сначала, о чем его спрашивают. Потом этот Ринат начал избивать его кулаками, прямо в голову, до рассечения, у него рана там осталась, по лицу шла кровь. Стал спрашивать: "Зачем вы ездили в Казань?", стал говорить, что они якобы запугали там этого Айнура, угрожали ему. Он им рассказал все то же самое, что и я вам. Его избивали, избивали, а потом он услышал, как один сотрудник говорит другому, что сейчас какой-то мужик придет, и моего мужа надо умыть. Ему прямо водой из чайника всю кровь смыли, но она все равно шла. Его подняли со второго этажа на третий, отвели в туалет, он там еще раз умылся. Привели его обратно в кабинет. Пришел, говорит он, какой-то мужик, с линейкой, и идет ко мне. Я, говорит, думаю: что он будет с этой линейкой со мной делать? Снова избивать, или еще что-то? Он уже напуган был. Мужик этот сказал ему снять верхнюю ождежду и спросил: "Тебя били?". Я, говорит мой муж, сказал, что не били, потому что были сильные угрозы со стороны сотрудников полиции. Дали ему какую-то бумагу подписать, он подписал, и его повели в 313-й кабинет, на 3-й этаж. Он зашел и увидел там своего друга, Николая, с которым они ездили, у которого украли оборудование из машины. Его, оказывается, тоже там избивали и чего только не говорили. Потом мы узнали, что оперативники Ильназа этого скрутили около дома, отвезли в лес, избивали там.

Ему прямо водой из чайника всю кровь смыли, но она все равно шла

В отделении нашим мальчикам угрожали, говорили, что жить им не дадут в этом городе, "сейчас мы вам подкинем наркотики в машину", "придем к вам в дом и разнесем все до плинтусов". Хотели, чтобы наши мальчики взяли на себя вину в том, что они угрожали Айнуру, хотя такого вообще не было. Они мирным путем договорились, подали друг другу руки и разошлись. Даже сейчас родители Ильназа говорят нам: "Мы вас в обиду не дадим, мы знаем правду". Полицейские, возможно, были недовольны тем, что из-за этого они не смогли записать раскрытое преступление на себя.

Мы будем участвовать в суде. Я начала бить во все колокола, я уже ходила в Следственный комитет, в прокуратуру, но мое заявление нигде не принимают. Мы требуем возбудить уголовное дело, мы потерпевшие, и нас же избивают и обвиняют. Я сейчас здесь у следователя, многие приходят и рассказывают, что с ними произошло то же самое в этом же отделении полиции, оно у нас одно. Тех трех полицейских задержали, а эти, которые били наших мужей, так и не задержаны. Это что, для них не урок, я не понимаю, что их сотрудников посадили, а они такие же методы применяют?"

Помимо дел Ильназа Пиркина и Ильдара Камалиева, о котором упоминает адвокат Андрей Чулков, Следственный комитет может теперь вернуться к расследованию других резонансных дел о возможных пытках в полиции Нижнекамска. Об одном из них напоминает татарстанское издание "БИЗНЕС Online": в августе 2016 года после многодневного допроса все в том же отделе полиции покончил с собой 46-летний предприниматель. В предсмертной записке он написал, что "оговорил себя" и сказал "спасибо" двум сотрудникам полиции, написав их фамилии. В тот раз родственники погибшего не стали добиваться расследования и наказания людей, которые могли довести подозреваемого до самоубийства.

В 2012 году после расследования дела о гибели 52-летнего Сергея Назарова и выявленных систематических пыток задержанных в казанском отделе полиции "Дальний" обвинительные приговоры были вынесены в отношении 8 полицейских, получивших от 2 до 15 лет лишения свободы. Само отделение было полностью распущено, а его название стало нарицательным. Новый "Дальний", несмотря на последовавшую после этого случая отставку руководителя МВД Татарстана Асгата Сафарова, может оказаться совсем рядом с первым.