В Волгограде суд арестовал Сергея Никитенко на два месяца

В Волгограде Тракторозаводский районный суд арестовал Сергея Никитенко, сторонника Вячеслава Мальцева, на два месяца. Статья, которую вменяют активисту, пока неизвестна, но предположительно это статья об участии в массовых беспорядках, сообщает ОВД-Инфо.



Где сейчас находится Сергей Никитенко и кто ведет следствие, также неизвестно. Источник сообщил, что уголовное дело "точно связано" с событиями, которые происходят вокруг заявленной протестующими на 5 ноября так называемой "революции".

2 ноября у Никитенко в квартире прошел обыск. В полшестого утра к нему в дом пришли десять человек в штатском. Они предъявили постановление на обыск, в котором было сказано, что Никитенко подозревают "в сбыте наркотических веществ в крупном размере".



По словам супруги задержанного, наркотические вещества во время обыска не искали, а изъяли только всю технику и все листовки, значки, наклейки и прочие вещи, связанные с акцией 5 ноября.



Сергея Никитенко задержали и отвезли в Центр по борьбе с экстремизмом, хотя должны были, как отмечает ОВД-Инфо, отвезти в шестой отдел полиции.