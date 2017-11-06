Полиция продолжает охранять Москву от сторонников Мальцева

В центре Москвы продолжают дежурить усиленные наряды полиции. На Тверской улице был задержан случайный прохожий. Его обыскали и доставили в ОВД. Причиной задержания стало желание полицейского провести "профилактическую беседу", передает "ОВД-Инфо".

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники либертарианского "Форума Адама Смита". В Москве в отделах полиции до сих пор остаются десятки задержанных. Некоторых из них допросили по делу о "призывах к терроризму".

В понедельник в Санкт-Петербурге за попытку провести шествие в честь столетия революции 1917 года задержали 23 активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Активисты вывесили баннер с надписью "Ильич, проснись. Они ****** [офигели – РС]".

О том, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция, неоднократно заявлял националист Вячеслав Мальцев, лидер запрещенного движения "Артподготовка". Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. За последние дни по всей стране были задержаны десятки сторонников националиста.