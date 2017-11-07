Чийгоз рассказал о попытках склонить его к сотрудничеству с властями России

Заместитель главы запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что его пытались склонить к сотрудничеству с российскими властями. По его словам, во время встреч с представителями администрации президента России и спецслужб ему предлагали деньги и должности, но он отказался. Об этом Чийгоз рассказал в интервью "Крым.Реалии".

В сентябре подконтрольный России суд в аннексированном Крыму приговорил Чийгоза к восьми годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков. Он отрицает вину.

Чийгоз рассказал в интервью "Крым.Реалии", что условия содержания заключенных на полуострове можно сравнить с пытками. В октябре Чийгоза вместе с другим лидером крымско-татарского национального движения Ильми Умеровым передали Турции, после чего они вернулись на Украину. Указы президента России о помиловании засекречены и не опубликованы.