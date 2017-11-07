КПРФ изменила твит о Кадырове, обвинив в "слабоумии" либералов

В официальном твиттере КПРФ изменили запись, в которой идея захоронения Ленина названа "признаком либо слабоумия, либо работы против России". Этот твит был опубликован после того, как лидера КПРФ Геннадия Зюганова в "старческом слабоумии" обвинил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова – признак либо слабоумия, либо работы против России", – заявили в твиттере партии в ответ на слова главы Чечни.

Позднее эта запись была удалена. Вместо нее был опубликован твит со словами об участившихся "провокация либералов в отношении Ленина и Зюганова".

С предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних с таким заявлением выступила телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. После этого за погребение Ленина высказались Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Зюганов назвал идею захоронить тело революционера "болтовней". Глава Чечни призвал лидера КПРФ извиниться за эти слова, обвинив его в "старческом слабоумии". Зюганов отказался извиняться, однако добавил, что он много лет работал на Кавказе и "очень любит этот регион".