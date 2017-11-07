Пострадавшие после обрушения казармы в Омске требуют приема в СК

Трое потерпевших по уголовному делу об обрушении в 2015 году казарм учебного центра ВДВ в Омске пытаются попасть на личный прием руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Адвокат Ольга Рыбакова рассказала Сибирь.Реалии, что написала Бастрыкину сообщение о своем приезде на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Официального приглашения потерпевшим получить не удалось.



В столицу летят бывший десантник, оставшийся в результате обрушения казармы без ног, а также вдова и мать погибшего военнослужащего. На личном приеме пострадавшие рассчитывают рассказать о затянувшемся, по их мнению, расследовании трагедии. Кроме того, они считают, что среди обвиняемых не должно быть командования части. Прием, на который они рассчитывают попасть, назначен на 8 ноября.



Адвокат заявила Сибирь.Реалии, что на потерпевших уже оказывают давление. После сообщения, отправленного Бастрыкину в социальной сети, сотрудники военного следственного управления якобы звонят ее подзащитным и советуют им отказаться от услуг Рыбаковой.

По информации газеты "Коммерсант", ознакомление с материалами расследования может начаться лишь летом 2018 года. И, учитывая объемы дела, может занять больше года. На суд уйдет от полутора до двух лет. Таким образом, даже если приговор будет обвинительным, фигуранты дела могут избежать наказания, так как к этому времени истечет срок давности. Все обвиняемые по делу об обрушении казармы в Омске сейчас освобождены из-под стражи.



12 июля 2015 года обрушились перекрытия одной из секций казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске. 24 военнослужащих погибли, еще около 20 получили травмы. Следствие выяснило, что в 2013 году в ходе ремонта на ветхие стены здания, построенного 40 лет назад, были уложены слишком тяжелые плиты перекрытий, а сами работы проводились без экспертизы.