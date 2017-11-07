КПРФ проводит в Москве шествие в честь столетия революции 1917 года

В Москве проходит шествие в честь столетия революции 1917 года. В организованной КПРФ акции участвую сотни человек. Они держат в руках советские флаги, портреты Ленина и Сталина. Шествие началось на Пушкинской площади, оно завершиться митингом на Площади Революции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что в акции примут участие представители 120 политических партий более чем из 80 стран.

Ранее во вторник акцию в связи с годовщиной революции провела партия "Яблоко". Активисты собрались у здания на улице Знаменка в Москве, где в 1917 году располагалось Александровское военное училище. Офицеры и юнкера училища составляли основу группы добровольцев, защищавших временное правительство. Сейчас в доме на Знаменке находится ряд служб Министерства обороны.