Революционный ресурс: люди, деньги, идеи

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Рожденные после СССР

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Опыт политического разочарования и светлое будущее обсуждаем с Алексеем Гаскаровым, Антоном Красовским и молодыми активистами

Опыт политического разочарования и светлое будущее обсуждаем с журналистом Антоном Красовским, гражданскими активистами - аналитиком Алексеем Гаскаровым и философом Еленой Кривень,
Александром Менюковым (ПАРНАС), Владимиром Журавлевым, (Левый блок) Иваном Климовым (Свобода действий).

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 5 ноября в пять часов вечера.

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