Революционный ресурс: люди, деньги, идеи

Опыт политического разочарования и светлое будущее обсуждаем с журналистом Антоном Красовским, гражданскими активистами - аналитиком Алексеем Гаскаровым и философом Еленой Кривень,

Александром Менюковым (ПАРНАС), Владимиром Журавлевым, (Левый блок) Иваном Климовым (Свобода действий).

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 5 ноября в пять часов вечера.