МИД Украины заявил об "отсутствии права в России" из-за дела Гриба

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить украинца Павла Гриба. Суд в Краснодаре 7 ноября оставил 19-летнего блогера под стражей. Его обвиняют в подготовке теракта в школе в Сочи. Защита просила отпустить Гриба из следственного изолятора под домашний арест.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в Twitter, что задержание Гриба незаконно, а "права в России нет". Украинца задержали в Белоруссии в конце августа. Он прибыл туда на встречу с подругой из Сочи. Через два месяца стало известно, что пропавший украинец находится в следственном изоляторе​ в Краснодаре.

Отец Павла Гриба утверждает, что его сына похитили сотрудники ФСБ России. Генконсульство Украины просило смягчить условия содержания Гриба, но суд отказался это сделать. Европейский суд по правам человека требует допустить к Грибу украинских врачей из-за ухудшения состояния здоровья.