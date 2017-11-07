Отпущены задержанные 5 ноября участники чтений Адама Смита

В Москве из отделения полиции отпущены все участники чтений Адама Смита, задержанные 5 ноября по обвинению в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщает портал "ОВД-Инфо", речь идет об активистах движения "Весна", а также блогерах Михаиле Светове и Михаиле Пожарском. Срок их законного содержания в полиции истек.

По словам Светова, отпущены все, кто находился в Хорошевском отделе полиции.

Участников чтений Адама Смита задержали в центре Москвы 5 ноября. В этот день, по словам оппозиционера Вячеслава Мальцева, в России должна была начаться "революция". В полицию было доставлено более 300 человек, в числе которых случайные прохожие, подростки и журналисты.

Во вторник защитники задержанных заявили, что многих из них не выпустили по истечении положенных по закону 48 часов. Московские суды продолжают выносить приговоры, в основном – по статье о неподчинении полиции. Часть задержанных оставляют в ОВД еще на одну ночь. В Следственном комитете заявляют, что задержания 5 ноября проходили по делу о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".

Сам Вячеслав Мальцев, возглавляющий запрещенное судом движение "Артподготовка", в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. За последние две недели по всей стране были задержаны десятки сторонников националиста. Их, в частности, обвиняют в подготовке массовых беспорядков.