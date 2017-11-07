СК: задержания 5 ноября связаны с делом о "призывах к терроризму"

Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что задержания 5 ноября проходили по делу о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму". Как утверждают в ведомстве, эти призывы осуществлялись в социальных сетях. В СК добавили, что после 5 ноября также возбуждено уголовное дело о применении насилия к полицейскому – некий 48-летний мужчина якобы ударил в голову сотрудника московской полиции, когда тот проверял у него документы.

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. В Следственном комитете назвали эти задержания "слаженной работой" следователей, полиции и Росгвардии. В ведомстве утверждают, что у некоторых задержанных были изъяты маски, бронежилеты, кастеты, ножи, а также символика неких запрещенных организаций. Подтверждения этих сведений из независимых источников нет.

О том, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция, неоднократно заявлял Вячеслав Мальцев, лидер запрещенного движения "Артподготовка". Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. За последние дни по всей стране были задержаны десятки сторонников националиста.