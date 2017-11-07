Многих задержанных 5 ноября не отпускают, хотя срок в 48 часов истек

Многие из задержанных в центре Москвы 5 ноября до сих пор остаются в отделении полиции, несмотря на истечение срока, разрешенного законом. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Часть задержанных находятся в Тверском суде, остальные с утра сидят в автозаках, рассказали изданию представители защиты. Адвокаты подчеркивают, что полицейские отказываются выполнять их требования.

Некоторых задержанных доставляют в Тверской суд Москвы. По данным "ОВД-Инфо", он уже вынес более десяти решений по статье о неподчинении полиции. В большинстве случаев подсудимым назначены наказания в виде 15 суток административного ареста.

5 ноября в нескольких городах России были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. В Следственном комитете назвали это "слаженной работой" следователей, полиции и Росгвардии. В ведомстве утверждают, что задержания 5 ноября проходили по делу о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".