В Сеуле Трамп говорил о КНДР значительно мягче, чем прежде

Президент США Дональд Трамп призвал Северную Корею обуздать свои ядерные амбиции и сесть за стол переговоров. Пришло время достичь взаимовыгодных договорённостей, заявил Трамп во время визита в Южную Корею. Агентство Associated Press отмечает изменившуюся президентскую риторику – с воинственной на более мягкую. Ещё совсем недавно Трам грозил Пхеньяну "огнём и яростью". Во вторник, в первый день визита в Южную Корею, Трамп заявил, что в отношениях с Северной Кореей "достигнут значительный прогресс". Президент США, однако, не дал ответа на вопрос, желает ли он прямых переговоров с КНДР.

На среду в программе завершающего дня визита в Южную Корею, у Трампа намечен выступление перед депутатами Национальной ассамблеи.

Следующим пунктом азиатского турне Трампа станет Пекин.