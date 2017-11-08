На Камчатке пенсионерка провела пикет против Кадырова

Утром в центре Петропавловска-Камчатского пожилая активистка уже второй раз за месяц провела одиночный пикет, сообщает Сибирь.Реалии. На плакатах женщина процитировала премьер-министра России Дмитрия Медведева: "Денег нет – но вы здесь держитесь" и сравнила стоимость электроэнергии в Китае, Германии и на Камчатке.

Пенсионерка также написала "Кадыров преступник убийца Немцова", упомянула размер средней пенсии на полуострове (16400 рублей) и "полеты собаки Шувалова (Игорь Шувалов, зампредседателя правительства РФ, – прим. ред.) в Лондон на личном самолете". Как и в прошлый четверг, активистка устроила пикет у здания Камчатского театра драмы и комедии.

В пресс-службе МВД края заявили, что полицейские не мешали активистке, поскольку одиночные пикеты не нужно согласовывать с мэрией.

На прошлой неделе та же пикетчица развернула плакаты с лозунгом "Путин – вор, Медведев – вор" и вопросом "как выжить? 5000 на хлеб и зрелища".