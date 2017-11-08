В Верховной Раде предложили разорвать дипотношения с Россией

Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет в среду "Коммерсантъ". По данным издания, этот пункт будет дополнительно внесен в закон "о реинтеграции Донбасса", который готовы поддержать во втором чтении 16 ноябрячлены большинства фракций украинского парламента.

В законе "о реинтеграции Донбасса" Россия будет признана страной-агрессором. В этом случае сохранение дипломатических отношений с Москвой будет "преступлением со стороны украинского МИД", считает автор поправки, депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипломатические учреждения на Украине, а украинские в России будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

Источники "Коммерсанта" отмечают, что разрыв отношений с Москвой не входил в планы президента Украины Петра Порошенко, особенно в контексте поправок к закону "о реинтеграции Донбасса" . Согласно договоренности с Киевом, достигнутой в конце октября спецпредставителем США Куртом Волкером, закон должен был стать свидетельством конструктивного подхода и доброй воли украинских властей.