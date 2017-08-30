Признать Россию страной агрессором

Законопроект о реинтеграции Донбасса практически готов к рассмотрению в Верховной Раде. В этом документе Россия впервые на законодательном уровне может быть определена как "страна-агрессор" и "оккупант". Этот закон, возможно, будет одним из ключевых вместе с пенсионной и медицинской реформами в стартующем в начале сентября новом украинском политическом сезоне.

В администрации украинского президента объявили о разработке законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины" еще в середине июня. Это произошло за несколько дней до встречи Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Разработкой фактически новой стратегии по Донбассу занимается Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). Как заявляют в СНБОУ, такой документ необходим "для четкого определения правового статуса неконтролируемых территорий с целевой установкой на перспективу их реинтеграции, а также формирования нового правового режима ведения боевых действий, новой, более скоординированной структуры управления военными и социально-экономическими процессами в зоне конфликта".

В июле некоторые СМИ обнародовали вариант этого законопроекта, в котором, в частности, говорится, что "РФ осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории при помощи своих вооруженных сил". Голосование в парламенте по этому документу ожидалось еще до летних депутатских каникул, но в последний момент в окружении Порошенко сообщили, что с ним должны ознакомиться партнеры Киева по "нормандскому формату". В итоге рассмотрение отложили на осень.

Выступая накануне в эфире "5-го канала", представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что документ готов на 99%, и в нем Россия впервые на законодательном уровне в Украине будет определена как "страна-агрессор". До этого парламент уже называл РФ агрессором, в своем постановлении от 27 января 2015 года. Что будет означать определение Российской Федерации "агрессором" и "оккупантом" в законе о реинтеграции Донбасса?

В международные суды уже поданы около трех тысяч исков проживающими в ОРДЛО на действия украинских властей

– Несмотря на то, что это определение (страна-агрессор) в отношении России уже использовалось в принятых ранее Радой документах, но действительно, впервые оно может быть зафиксировано на законодательном уровне, – говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – С практической точки зрения, это будет означать, во-первых, неприемлемость выдвижения каких-либо юридических претензий к Украине со стороны граждан, проживающих на неподконтрольных ей территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в случае нарушения их прав.

По некоторым данным, в международные суды, включая и Европейский суд по правам человека в Страсбурге, уже поданы около трех тысяч исков проживающими в ОРДЛО на действия украинских властей, военных. Их иски связаны с гибелью родных, повреждением домов, утерей имущества. Признание этих территорий оккупированными страной-агрессором будет означать, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на этих территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию.

Официальное признание Украиной РФ "агрессором", вероятно, усилит позицию Киева

Во-вторых, возможно, это усилит позицию Киева в международных судебных инстанциях. Напомню, что один из исков Украины к России в Международном суде в Гааге касается нарушения двух конвенций: о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Иск связан с ролью Кремля в вооруженном конфликте в Донбассе и действиями российских властей в аннексированном Крыму. И официальное признание Украиной РФ "агрессором", вероятно, усилит позицию Киева; в третьих, это может иметь политические последствия. Такое решение Рады будет соответствовать взглядам значительной части украинцев. Также можно сказать, что это и определенное политическое заигрывание с патриотически настроенной частью общества, с военными на фронте в Донбассе, и приятие закона с такими формулировками, скорее всего, будет сигнализировать, что Украина на пороге каких-либо внеочередных выборов.

Вместо с тем, глава правления Фонда украинской политики Кость Бондаренко отмечает, что признание депутатами России "агрессором" и "оккупантом" не будете иметь никаких международных последствий.

В случае принятия закона в нынешнем виде Украина не сможет выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям

– Введение в украинское законодательство формулировки "Россия – страна-агрессор" не приведет к автоматическому появлению такого же определения в отношении нашего северного соседа и в международных актах. В данной ситуации закон о реинтеграции Донбасса фактически будет использоваться лишь внутри страны, он не приведет к усилению против России международных санкций. Кроме того, в случае принятия закона в нынешнем виде Украина не сможет выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, – убежден политолог.

Что касается нового формата военной операции (вместо действующей уже почти 3,5 года антитеррористической операции) в зоне конфликта и введения там новой структуры управления военными, то мнения экспертов тут также расходятся.

– Этот закон позволит ввести военное положение в регионе. Он сегодня нужен власти, так как, с одной стороны, это будет аргументом в международных переговорах: Киев, например, сможет заявить, что он отказался от АТО, а этого, в том числе, требовали и в Москве. И после на уступки должен пойти Кремль. С другой стороны, документ позволит переподчинить проведение военной операции от Службы безопасности Украины напрямую к военным, в таком случае руководить операций будет назначаемый главой государства генерал Генштаба ВС Украины, – констатирует Бортник.

Впрочем, как говорит Бондаренко, вопрос фиксации в законопроекте "военного положения" еще окончательно не решен, и АТО давно СБУ руководит лишь формально, а все боевые действия координируются Генштабом и военными, и не СБУшники играют там главную роль. К тому же, согласно законам и Конституции Украины, военное положение не может быть объявлено на отдельной части страны.

Париж и Берлин накануне призвали президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, который был утверждена на прошлой неделе на переговорах в Минске и получил название "школьного перемирия". Упреки звучат и в адрес украинских военных, которые открывают ответный огонь. Справедливы ли такие претензии? И означает ли это заявление, что Франция и Германия признают Россию стороной конфликта?

– Как таковой они так и не признали Россию стороной конфликта. Они по-прежнему считают РФ стороной, которая влияет на ситуацию в Донбассе, – продолжает Кость Бондаренко. – С самого начала Минского процесса на Москву возлагались надежды, что она может повлиять на так называемые "ДНР" и "ЛНР" и что Россия фактически взяла на себя такие обязательства влиять на лидеров сепаратистов – Захарченко, Плотницкого. Что же касается конкретного заявления, то не впервые говорится и о роли Украины. Представители международных организаций, наблюдатели от ОБСЕ, действующие в регионе правозащитные организации постоянно говорят, что нет правых и виноватых, есть стороны, которые время от времени нарушают перемирие – то украинская сторона, то сторона самопровозглашенных "республик". И не всегда обстрелы идут только в ответ, к сожалению.

Там "горячая война, а не замороженный конфликт"

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на минувшей неделе после минской встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил в интервью телеканалу "Дождь", что для возвращения Украине неподконтрольных ей территорий Донбасса нужно вывести оттуда российские войска. А в прошлом месяце, после посещения востока Украины, он сказал, что там "горячая война, а не замороженный конфликт".

Можно ли утверждать, что Вашингтон становится сейчас полноправным участником переговоров по Донбассу?

– Пока нет, – говорит политолог Бондаренко. – Полноправным участником США могли бы стать после присоединения к минскому или нормандскому формату. Можно сказать, что сейчас Вашингтон пытается предстать в роли своеобразного третейского судьи. Тем более, что, находясь в Киеве, Волкер заявил, что проблема Донбасса – это не только проблема Украины, но и всей Европы. Неоднократно и Трамп говорил о том, что Европе необходимо более активно вмешиваться в в этот процесс. Сами же Соединенные Штаты не спешат присоединяться к переговорам в роли полноправного участника. Хотя, думаю, что было бы намного больше пользы, если бы вместо Германии и Франции в переговорах с Украиной и РФ принимали участие именно США, поскольку их интересов сегодня в Украине намного больше, чем интересов Франции и ФРГ.