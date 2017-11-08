В Кемерово волонтера штаба Навального уволили с госпредприятия на 2,5 часа

Волонтера кемеровского штаба Навального Павла Самусенкова уволили без предъявления каких-либо претензий из госпредприятии "Кемеровская автоколонна 1237" и приняли обратно на работу в течении одного дня. Об этом сам Самусенков рассказал сайту Сибирь.Реалии. Он уверен, что произошедшее связано с его волонтерской деятельностью.

Самусенков работает в автоколонне водителем автобуса. По его словам, утром 8 ноября ему в отделе кадров предложили подписать соглашение о расторжении трудового договора. При этом у него не было нарушений трудовой дисциплины. Опасаясь осложнений или увольнения по статье, Самусенков соглашение подписал.

По словам волонтера, позже исполняющий обязанности руководителя предприятия сказал ему, что претензий не имеет и предложил остаться. Самусенков процитировал слова начальника: "Позвонили с департамента… к тебе у меня претензий нету, поэтому если хочешь – оставайся работать на своем месте". Все события уложились в два с половиной часа.

Исполняющий обязанности руководителя предприятия Александр Баклемышев на просьбу Сибирь.Реалии прокомментировать информацию Самусенкова ответил: "Не могу".

Ранее сообщалось, что мать координатора штаба Навального в Кемерово Ксении Пахомовой уволили с должности директора детской школы искусств, а ее гражданского мужа Александра Степанцова отчислили из вуза. Позже приказ об отчислении был отменен.