В Тамбове госпитализирован сотрудник штаба Навального Игорь Сливин, арестованный на 20 суток и объявивший голодовку в следственном изоляторе. Об этом сообщает Интерфакс. Представители штаба рассказали агентству, что активист держал сухую голодовку пять суток, а в среду его состояние ухудшилось.

Игорь Сливин был арестован по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ему также назначили штраф в 300 тысяч рублей за раздачу агитационных газет.

В минувшую пятницу голодовку объявила также глава тамбовского штаба Навального Диана Рудакова, приговоренная к семи суткам административного ареста. Помимо нее в городе были арестованы трое работников штаба, включая Сливина.

Алексей Навальный назвал аресты активистов "беспределом". Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Его штабы действуют в 80 городах России. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.