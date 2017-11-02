В России продолжаются преследования сторонников Навального

В России продолжаются преследования сторонников Алексея Навального. В частности, в Тамбове в четверг арестовали двух помощников координатора местного предвыборного штаба оппозиционера. Леонида Ярыгина и Игоря Славина приговорили к 25 и 20 суткам административного ареста.

Накануне на 7 суток была арестована сама глава тамбовского штаба – Диана Рудакова. Активистов обвинили в нарушении правил проведения митинга. Поводом для их преследования послужила агитационная акция, состоявшаяся в августе. Навальный назвал аресты своих сторонников "беспределом".

В Архангельске в четверг вызвали в полицию Ольгу Школину. Сотрудницу местного штаба Алексея Навального проверяют на нарушение правил проведения публичного мероприятия за серию одиночных пикетов во время всероссийской акции протеста 7 октября.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Сторонники оппозиционера по всей России подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям. В частности, в Костроме в августе волонтера Навального избил полицейский. В четверг стало известно, что сотруднику полиции предъявили обвинения по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.