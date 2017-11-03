Координатор штаба Навального в Тамбове объявила голодовку в СИЗО

Глава тамбовского штаба оппозиционера Алексея Навального объявила голодовку в следственном изоляторе. Диана Рудакова приговорена к семи суткам административного ареста по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщили ее соратники.

Помимо Рудаковой в Тамбове на этой неделе были арестованы еще трое сторонников Навального. В частности, двоим помощникам координатора был назначен арест на 25 и 20 суток. Поводом для их преследования послужила агитационная акция, состоявшаяся в августе.

Алексей Навальный назвал аресты активистов "беспределом". Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Его штабы действуют в 80 городах России. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.