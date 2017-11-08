Русь уезжающая

В социальных сетях ещё догорают баталии к столетию Октябрьской революции, но сегодняшний день берёт своё. Вчера вечером сообщила об отъезде из России Ольга Романова.

Вот что она сама пишет о своей эмиграции:

Российский ФСИН – природный враг человечества. Как известно всему миру, пенитенциарная система должна – обязана – исправлять брак в работе общества и государства, направлять на верный путь оступившихся и пытаться излечить преступников, а в случае невозможности исправления – оградить общество от преступных посягательств. То есть главная пенитенциарная цель – снижение уровня криминализации общества, то есть рецидива, и повышение безопасности.

Всё это, конечно, пустые слова для ФСИН. Наш ФСИН занимается совсем другими вещами, о которых долго говорить, ибо скандалов и уголовок не счесть.

Но кто-то же должен быть в этом виноват.

А знаете, кто в этом виноват по версии ФСИН?

В этом виновата я, Романова О.Е.

В конце марта 2017 года заместитель директора ФСИН – в недавнем прошлом майор ракетных войск – товарищ Рудый А.А. написал на меня донос. Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере.

В начале июня в Руси Сидящей прошли обыски – в офисе и в бухгалтерии. Прошло несколько глубинных проверок. Мы всегда к такому готовы. У нас всё чётко, как в аптеке.

Нашей организации 9 лет – на днях у нас ДР. Все эти годы мы жили за счет двух источников: фандрайзинг (это почти 90 процентов всех наших денег) и работы по контрактам. Фандрайзинг полностью поступает на счета Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. Это одна организация. Есть и вторая организация – ООО «ЭрЭс» (то есть Русь Сидящая), где я единственный учредитель и гендиректор, и компания раз в год проходит независимый аудит. ЭрЭс зарабатывает деньги для «Руси Сидящей»: прибыль переходит в Благотворительный фонд помощи осужденным как взнос учредителя. Как зарабатываем: оказываем помощь в проведении социологических опросов среди осужденных, родственников и освободившихся по контрактам с организациями по изучению общественного мнения. Или вот для кудринского ЦСР написали свои предложения по пенитенциарной реформе, привлекая маститых экспертов. Или по контракту со Всемирным банком изучили потребности заключенных и их родственников в получении элементарных финансовых знаний, сочинили брошюры (как платить алименты в зоне, как получать пенсии, как квартплату платить, что делать с кредитами, если ты осужден и т.д.) и прочитали почти сотню лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам УИС. С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны.

Я к чему так подробно? А к тому, что Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали.

Это зря. Помимо материальных носителей, мы также получили публикации, например, на сайтах Епархий, с которыми мы тоже работаем, какие полезные лекции были прочитаны, и какие лекторы молодцы.

Однако я твёрдо знаю одно: чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе. И сразу после обысков я уехала.

У меня нет нигде собственности (в России тоже). Не было вида на жительство. У меня была обычная европейская виза. И небольшая растерянность.

Всё лето я прожила во Франции и в Италии, скитаясь по любезным своим друзьям, за что им отдельное спасибо. Параллельно я отбивалась - и думала, что дальше.

К концу моего предельного срока пребывания в ЕС мне поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов. Конечно, я его приняла и с 1 сентября переехала в Германию.

В «Руси Сидящей», где только в этом году я начала получать зарплату в размере 20 тысяч рублей в месяц (17 тыс на руки), я написала заявление об отпуске за свой счет. При этом, конечно, я принимаю максимальное участие в работе организации, ежедневно – по всем мыслимым и немыслимым мессенджерам.

Что сделали юристы «Руси Сидящей» по этому делу? Как обычно, юристы проявили свою гениальность. И мы сами подали в суд на представителей и операторов Всемирного банка в России: ведь мы перевыполнили план по лекциям и брошюрам, вот документы. А дальше был незамысловатый вопрос: не доплатите ли нам разницу за переработку? Суд привлек операторов контракта третьими лицами, состоялось слушание, и вынесено справедливое судебное решение: ребят, вы выполнили всё, что было по контракту, ни у кого из настоящих контрагентов вопросов нет, они довольны.

Мы хотели подтвердить в суде, что всё ок – да, всё ок.

Теперь мы можем написать претензию во ФСИН, а также предъявить туда ложный донос от ФСИН – а это уголовочка Рудому. Понятно, что до возбуждения дела по ложному доносу нам еще идти и идти, но с претензией всё вышло по закону: ФСИН на претензию не ответил, мы подали в суд, и на 6 декабря назначено слушание.

Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало.

Я, наверное, последний в России человек, который хотел бы эмиграции. Я не для этого, я не хочу, вся моя жизнь – это Русь Сидящая. Организация отлично справляется без меня, работает, как часы – это ли не счастье. Я как будто бы вижу жизнь Руси Сидящей после своей смерти – Работает! Всё не зря! Будет работать. Но хотелось бы вернуться.

Это был мой каминг аут. Я подготовилась, у меня было время. И все бумажки одна к одной подложены, и всё будет опубликовано здесь и на сайте Руси Сидящей – теперь уже вне зависимости от моей судьбы. Пожалуй, на этой неделе и начнем их выкладывать. Пора, пора. Хочу домой очень. И в Сибирь мне давно пора, и в Мордовию – и не вашим контингентом, товарищ Рудый из ФСИН. А ему ответить придётся, и не за меня, скорее всего – за другие художества, но и на то согласная.

ЗЫ: И вот еще что. Мы минувшим летом выиграли президентский грант. И приняли решение отказаться от него. Токсичность зашкаливает. Кстати: дорогие операторы президентских грантов! Вспомните Софью Апфельбаум. О вас же забочусь. Не благодарите.

В прокремлёвских блогах можно найти злорадство и смешки.

Но большинство пишущих Романовой, разумеется, сочувствует.

Илья Вайцман:

<вырезано цензурой>, оказывается, Ольга Романова еще летом была вынуждена срочно уехать из России, потому что на нее какой-то мелкий вертухай написал заведомо ложный донос, дескать, «Русь сидящая» гранты разворовывает.

Что? Конечно, «по велению сердца» написал, а как же. Как вы могли подумать, что по генеральскому приказу?!

P.S. ...а вот отказ от «президентских» денег - дело хорошее, они и вправду, сверхтоксичны. С ними проще сесть, чем не сесть.

Роман Хабаров:

О токсичности президентских и прочих бюджетных грантов для НКО. Эти деньги благо лишь до тех пор, пока кто-то не решит отжать эту тему себе или просто срубить на вас "палку"...

Илья Шуманов:

В своей отповеди о причинах вынужденной эмиграции из России Ольга Романова пишет, что «Русь сидящая» отказалась от государственных грантов из-за их «токсичности». Такое же мнение недавно высказал один знакомый из СПЧ, который после победы в конкурсе на государственные гранты, позже отказался от него. Главную причину отказа он также описал именно этим словом – «токсичность» государственных денег. Соприкосновение с государственными деньгами несет непрогнозируемые риски, вплоть до уголовной ответственности. Это очень страшно, когда некоммерческие организации боятся брать денег у государства на социальные проекты, в том числе и реабилитацию заключённых. Это называется кризис доверия ко всей системе власти в целом. Разрушение системы доверия между обществом и властью - это закон об иностранных агентах, уголовные дела в отношении правозащитников, телевизионная пропаганда. Мало кто понимает, что восприятие доверия к государственным институтам прямо коррелирует с восприятием их бесчестности, читай коррумпированности.

Татьяна Бекетова:

Вот и замечательная Оля покинула эту токсичную родину.

Сергей Романчук:

Ну вот, выдавили из России и Ольгу Романову. Вот же мрази.

Александр Кынев:

Всё это очень грустно

Артур Соломонов:

Ольга Романова вынуждена эмигрировать. Пишет, что временно. Надеюсь.

Ее обвиняют в хищениях. Бюджетных денег.

И смех, и грех. Хотя, смеха совсем уже мало. Нет уже его. Из моих знакомых столько уже уехало, столько мечтает уехать, столько хочет уехать, но не может...

... уезд Романовой - огромная потеря

Екатерина Кривошеева:

Русь Сидящая - это еще одна организация, которая вызывает у меня огромное уважение. Её не было бы без Ольги Романовой.

Романова вообще герой, крепкий орешек, которая разгрызла эту систему, планомерно и методично пройдя все круги ада, и вытащила мужа из тюрьмы, которая случилась с ним "по понятиям", а не по закону.

До сих пор помню ее интервью в Снобе - Архипелаг Ольги Романовой - почитайте ниже по ссылке... Волосы дыбом вставали, когда она рассказывала о размерах миллионных взяток генералов, которые они выкатывали как прайс лист в магазине.

А потом стала оказывать совершенно конкретную помощь заключенным, не очень законно заключенным, их детям и женам, часто находящимся в бедственном положении.

Но Ольга Романова в нашем жутко правовом государстве многим неудобна. И оно понятно почему. Упечь Ольгу Романову тоже хотят по понятиям, как обычно. Она же, как обычно, действует по закону. И не таких разгрызала Пусть у неё всё получится.

А историю Ольги Романовой полезно всем прочитать. Для общего, так сказать, развития.

Фонду, кстати, тоже можно помочь ,ежели кто присматривает себе объект для благотворительности.

Ксения Казарина:

Слов нет. Точнее есть, но трехэтажный мат и оскорбление «представителей» «власти» я оставлю у себя в голове. За это вроде пока не сажают.

Наталья Филимонова:

Насколько важна и эффективна работа человека (организации) в нашей стране можно судить по степени опасности, которые им угрожают. Увы

Глеб Павловский:

жаль-жаль-жаль. Синдром иммунодефицита РФ

Дмитрий Гудков:

Вот и Ольга Романова эмигрировала. Вынужденно - но далеко не первой. Это тоже примета юбилея революции: отъезд из страны ее лучших граждан. Какая по счету за последний век волна эмиграции?

Татьяна Краснова:

Полгода назад мы с Олей пили хорошее вино в хорошей компании.

Я Олю спросила: "Возьмёшь меня на работу в "Русь", если я все-таки уйду из университета?"

Оля сказала: "В любой момент!"

Оль, хорошо, что ты уехала.

А вот нам всем - плохо.

Если кто думает, что его это не касается - помогай Бог, пусть и дальше так будет.

Елена Дворяшина:

Процесс идёт, чё.. Вот и Ольга Романова эмигрировала, глава "Руси сидящей". Не просто так, оттого что душно и муторно. А оттого, что со дня на день она сама оказалась бы за решёткой по сфабрикованному обвинению. Ведь эта организация - кость в горле для гнилой путинской рашки

Кирилл Шулика:

Очень важное!

И важное в том плане, что все мы для них по одну сторону баррикад. То есть не застрахован никто. Я не знаю, признан ли экстремистским лозунг "Не ждем, а готовимся!", но вот нам надо ему следовать. То есть быть готовым.

Кирилл Гончаров:

Экзистенциальная новость с утра:

"Тематический поезд «Россия, устремленная в будущее» запустили на Кольцевой линии в московском метро"

Россия циркулирующая по кругу истории, словно поезд на кольцевой, все верно, да.

А между тем, у нас плюс один эмигрант - правозащитница Ольга Романова. Еще одна новость соответствующая духу времени, и явно устремленная в будущее. Только боюсь, не в светлое.

Анна Репина:

Бабченко, Латынина, Ларина, Романова...

Если уж они боятся, что говорить о простых людях...

Бегите из Мордора...

Вячеслав Егоров:

Просто запомните этот пост

А Русь Сидящая переживет любые катаклизмы.

Тимур Галимзянов:

Ольга Романова и Русь сидящая очень круты. Денег им что ли перевести?



