Глава "Руси сидящей" Ольга Романова уехала из России

Глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что ещё летом уехала из России. Поводом, по её словам, стал "донос", который написал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый. Он обвинил правозащитницу в хищении бюджетных средств в крупном размере. Об этом сама Романова рассказала в фейсбуке.

В июне в офисе "Руси сидящей" прошли обыски. Они касались договора компании "ЭрЭс", учредителем которой является сама Романова , со Всемирным банком. В рамках этого договора проводились исследования потребностей заключенных и их близких, а также была прочитана почти сотня лекций осужденным и сотрудникам судебно-исправительной системы.По словам Романовой у неё есть подтверждения того, что работы были выполнены в полном объеме. Во ФСИН же утверждают, что лекций "Русь сидящая" не читала, а деньги похитила. Вскоре после обысков Романова уехала за рубеж: "Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе", написала она. В сентябре Романова получила предложение о работе "в одном из респектабельных немецких фондов".

"Русь сидящая" обратилась в суд с иском о защите деловой репутации, ответчиком по нему выступит ФСИН. Правозащитники настаивают, что ФСИН предоставила министерству финансов недостоверную информацию. На 6 декабря назначено первое заседание. Романова пишет, что хотела бы к этому времени приехать в Россию, но пока "опасности меньше не стало". Организация без неё работает как часы,отметила Романова и добавила, что не хотела бы жить в эмиграции.

"Русь сидящая" была основана в 2008 году. Организация оказывает помощь заключенным и их семьям.