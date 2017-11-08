На Григория Родченкова завели дело о воспрепятствовании следствию

В отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, покинувшего Россию, возбуждено новое уголовное дело по статье о воспрепятствовании предварительному расследованию. Об этом говорится в пресс-релизе следственного комитета России, опубликованном в среду.

По утверждению следствия, Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно предлагали денежные вознаграждения и убежище в США или Канаде Марии Дикунец, которая возглавила лабораторию после отъезда Родченкова. В обмен они якобы просили предоставить базу с первичными результатами тестирования российских спортсменов.

Следователи заявляют, что Дикунец отказалась, после чего ее разговоры с Родченковым и Соболевским начали записываться.

В сообщении следственного ведомства говорится также об опровержении заявлений Всемирного антидопингового агентства о действующей в России централизованной системе употребления допинга спортсменами.

В конце сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал Григория Родченкова и объявил его в международный розыск по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и уничтожении допинг-проб российских спортсменов. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, бежавший в США, стал одним из главных информаторов WADA в расследовании допингового скандала в российском спорте.

1 марта, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы.