10 лет для Родченкова

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, выступившему информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), грозит до 10 лет тюрьмы в случае задержания в России. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на следователя Следственного комитета Олега Жердяева. По его словам, Родченков "обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы", – именно так заявил Жердяев в Мосгорсуде.

Обвинение Родченкову предъявлено по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Мосгорсуд также признал законным заочный арест информатора WADA, который был санкционирован 28 сентября 2017 г.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ранее активно сотрудничавший с Всемирным антидопинговым агентством в ходе расследования о допинговых нарушениях в российском спорте, может в скором времени вернуться на родину – правда, не по своей воле. Российские правоохранительные органы направили в Интерпол запрос на арест и экстрадицию Родченкова.

Юрист Владимир Старинский в комментарии "Газете.Ru" заявил, что, несмотря на этот запрос, шансов на задержание беглого ученого практически нет.

"На международном уровне для задержания Родченкова имеет значение, есть ли у России и той страны, в которой он находится, соглашение о выдаче. Учитывая, что, по последним данным, Родченков находится в США, шансы его выдачи крайне малы.

Во-первых, между Россией и США нет соглашения о выдаче. Во-вторых, он является информатором следственных органов США и WADA. Это делает его фигуру практически неприкосновенной для выдачи, так как его преследование в России рассматривается как связанное с его законной деятельностью в рамках сотрудничества с американскими властями", – заявил юрист.

Тем не менее, Басманный суд Москвы 28 сентября 2017 года выдал санкцию на арест Родченкова. "Суд заочно избрал меру пресечения. Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Адвокаты Родченкова попытались обжаловать данное решение, но суд не удовлетворил их запрос. На данный момент экс-глава столичной лаборатории объявлен в международный розыск. Если Родченкова все-таки удастся задержать, его ждет внушительный срок в российской тюрьме –ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Где находится на данный момент экс-чиновник, доподлинно неизвестно. Он экстренно покинул Москву в 2015 году, объяснив позднее, что опасался за свою жизнь. Оказавшись в США, Родченков дал New York Times скандальное интервью, в котором заявил о существовании в России системы поддержки допинга. Также он направил письмо руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и главе WADA Крейгу Риди, предложив свое сотрудничество. В итоге WADA поручило авторитетному канадскому юристу Ричарду Макларену изучить факты, приведенные беглым химиком, и подготовить по ним подробный доклад. Докладов получилось целых два, а их результаты можно подсчитывать часами.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из членов Международной федерации (ИААФ), что автоматически означало запрет всем российским легкоатлетам участвовать на международных соревнованиях. Из-за этого отечественные спортсмены почти в полном составе пропустили летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 г. Такая же участь постигла и Федерацию тяжелой атлетики России.

В случае с зимними видами спорта Тюмень была лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 г, а Сочи – первенства мира 2017 года по бобслею и скелетону. По-прежнему дисквалифицирован Паралимпийский комитет России, и велика вероятность того, что отечественные паралимпийцы пропустят Олимпиаду в Пхенчхане-2018. К сожалению, этот список можно продолжать очень долго.

Пока расследование антидопинговых нарушений в России продолжается, Родченков время от времени напоминает о себе в новых интервью, не уставая повторять, что программа поддержки допинга в нашем государстве якобы действительно существует.

"Россия отказывается нести ответственность. Мой бывший босс Виталий Мутко, вице-премьер России, а в прошлом министр спорта, постоянно отрицает, что знал о моей деятельности в Московской антидопинговой лаборатории, где я следил за исполнением допинговой программы в России с помощью агентов ФСБ и государственных чиновников.

Если кто-то верит, что я мог заниматься всем этим без поддержки министра спорта, он ничего не знает о России. Если говорить прямо, господин Мутко обо всем знал и был ключом к успеху допинговой программы в России", – подчеркнул Родченков.

22 сентября Родченков в очередной раз рассказал о существовании в России государственной системы поддержки допинга и назвал страну «самым организованным нарушителем антидопинговых правил в мире». Кроме того, по словам Родченкова, на него готовили покушение.

В мае 2016 года Родченков обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне того же года выступил героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России. После его признаний WADA начало расследование, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В интервью The New York Times Родченков рассказал:

"Говорить правду непросто, особенно в моих обстоятельствах. Мой товарищ и друг, многолетний руководитель российского антидопингового агентства Никита Камаев был найден мертвым. Здоровый мужчина в полном расцвете сил вдруг перенес "сердечный приступ".

Родченков добавил, что Камаев собирался написать книгу о допинговой программе России.

"Затем, – продолжает Родченков, – неожиданно умер новый руководитель РУСАДА Вячеслав Синев, он также был свидетелем допинговой программы. За два дня до моего отъезда мой друг в правительстве сказал, что планируется мое "самоубийство". Я решил, что мне и моей семье будет безопаснее в другом месте", — рассказал Родченков.

Ранее в пятницу функционер назвал Россию самым организованным допинговым нарушителем и заявил, что покинул страну в 2015 году, чтобы рассказать миру правду.

Отметим, что Россия категорически отрицает все обвинения Родченкова в организованной на государственном уровне практике применения допинга в спорте.