Бизнесмен Полонский заявил об участии в президентских выборах

Бизнесмен Сергей Полонский собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом он заявил на заседании Мосгорсуда, который в среду признал законным вынесенный Полонскому приговор по делу о мошенничестве.

В июле Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве жилья и освободил Полонского от наказания в связи с истечением срока давности по уголовному делу. Прокуратура требовала ужесточить наказание.

По версии следствия, Сергей Полонский и два его сообщника похитили более двух с половиной миллиардов рублей при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля" и поселка "Рублевская ривьера". Сам предприниматель отрицал вину. Защита Полонского заявляла, что с большинством обманутых дольщиков были заключены мировые соглашения

Официальное обвинение Полонскому было предъявлено в 2013 году. В 2015-м он был депортирован из Камбоджи помещен в следственный изолятор "Матросская тишина".