"Я тебе попереключаю!"

Борьба российских властей и оппозиции за умы детей и молодежи выходит на новый уровень. Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев подтвердил, что информационное агентство "будет выпускать новости для школьников". Это произошло после того, как журналисты обнаружили в проекте поправок к российскому бюджету планы выделить ТАСС 210 миллионов рублей "на финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 – 16 лет".

Новость вызвала живую реакцию у пользователей социальных сетей по нескольким причинам. Во-первых, минимальный возраст предполагаемой целевой аудитории многим показался недопустимо низким для вовлечения в "общественно-политическую" жизнь. Во-вторых, оказалось, что деньги на "телеканал для школьников" будут взяты из расходов на высшее образование. В-третьих, российские власти сами не раз упрекали оппонентов, в первую очередь Алексея Навального, в том, что он пытается "втянуть детей в политику". И наконец, это уже не первая попытка "идеологической подковки" детей – вспомнить хотя бы "Открытый урок" Путина для школьников, "Юнармию" и введение политинформации в школах некоторых российских регионов.

Новость о создании "детского политического телеканала" удивила еще и по той причине, что сумма, которую предполагается выделить для этого равными траншами по 70 миллионов долларов в течение трех лет, многим показалась недостаточной для запуска полноценного телевизионного производства. Секрет оказался прост: из комментариев представителей агентства стало ясно, что речь совсем не обязательно пойдет именно о телевидении. "В первую очередь мы говорим об интернете", – сказал в интервью BBC гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Он не исключил, что новости для детей будут "превращать в анимационные видеоролики".

Фрагмент северокорейского пропагандистского мультфильма "Белочка и ежик":

Вадим Лукашевич

Полагаю, следующим детским каналом станет "Порноканал ИТАР-ТАСС"

Roman Moguchiy

Включил мужик телевизор. На первом канале Путин, на втором опять Путин, на третьем — снова Путин. Переключил на четвертый — а там Хрюша и Степашка пальцами грозят: "Мы тебе попереключаем!"

Victor Davidoff

210 млн руб – на промывание мозгов детям.

–​ Хрюша, у меня ужасная новость: в Домбасе укропы распяли русского мальчика...

–​ Если бы ты знал, Степаша, как я их ненавижу –​ ведь они едят сало... Сало, Степаша!

Marianna Shebotnova

Интересно, как Путин загонит детей после компов и айфонов смотретьТВ? Или просто денег надо отмыть?

​Serguei Byrine

Скреплять, индоктринировать как можно раньше и основательнее, с восьми лет самое оно.

Vitali Skoibeda

"Зачем стадам дары ......" То есть, нафиг это высшее образование, одни беды путинским от слишком умных. Финансировать надо мозгопромывку, начинать с детей...

Иван Кравцов

Сначала рассказывают украинцам как пользоваться VPN для обхода блокировок в интернете, а затем принимают закон о запрете для своих граждан.



Кошмарят школьников за значки Навального, говоря что агитация запрещена. Сами предлагают сделать политический канал для детей.



Что за ерунда происходит?

Владимир Заболотский

Мы против того, чтобы детей втягивали в политические игры, но нас это не касается

Владимир Рукосуев

А Навальный без миллионов совращает.

Александр Рычков

Как попилить эффектно 210 лямов? А вот так!

Впрочем, на фоне общей суммы, которую ТАСС получит в ближайшие годы из бюджета (почти 6 миллиардов рублей с 2018 по 2020 годы), затраты на детский "общественно-политический канал" выглядят не такими и уж и огромными. Хотя денег все равно не хватает: если верить источникам incrussia.ru в администрации президента, из-за сокращения бюджетных субсидий и рекламных доходов уже в июне в ТАСС нечем было платить зарплату. "Откуда взялись деньги на запуск телеканала — непонятно", – сказал собеседник издания. По версии incrussia.ru, в телевизионной сетке новый телеканал для детей может занять место прекратившего свою работу телеканала Life.