Со школьной скамьи

Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях на этой неделе стали "информационные пятиминутки", которые министерство образования Краснодарского края рекомендовало проводить с 1 сентября во всех школах региона среди учеников 1-11 классов. Многие сравнили это начинание с "политинформацией" - идеологической "накачкой" школьников перед первым уроками, широко практиковавшейся в советских школах до середины 80-х годов. Радио Свобода нашло копию "рекомендации", разосланной чиновниками по школам, и побеседовало с учеником, успевшим побывать на "информационной пятиминутке".

В первых сообщениях СМИ на тему "информационных пятиминуток" говорилось о том, что учеников школы №5 в городе Туапсе "заставят смотреть новости Первого канала". Об этом написал пользователь "Твиттера" David-0ff, дочка которого, по его словам, учится в третьем классе этого учебного заведения:

Этот же пользователь опубликовал и школьное расписание, из которого видно, что "информационная пятиминутка" проводится раз в неделю, по понедельникам:

Это не фейк - на официальном сайте туапсинской школы №5 опубликовано точно такое же расписание.

Радио Свобода нашло и копию самой "рекомендации", подписанной заместителем начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства Еленой Севрюковой и разосланной по учебным заведениям. Она выложена в открытый доступ на сайте средней школы №4 станицы Атаманской. В приложении к документу поясняется, что "информационные пятиминутки" в 1-5 классе должны проводиться учителями, в 6-8 классах в них могут участвовать сами ученики, в 9-11 классах "пятиминутки" готовятся совместно учителями и учениками, но ведут их только последние.

В документе "информационные пятиминутки" распределены по неделям и темам. Тема первой недели – "Слава России". С 1 по 7 сентября школьникам предлагается обсудить исторические даты, упомянутые в "Историческом календаре школьника" авторства Григория Любимова –например, Приказ народного комиссара обороны И. В. Сталина "О задачах партизанского движения", подписанный 5 сентября.

Тема второй недели называется "История говорит", 3-я "информационная пятиминутка" - "Новостная неделя" (она-то и предусматривает "просмотр видеозаписей об актуальных событиях современности", который, возможно, имел в виду учитель туапсинской школы, говоря о новостях "Первого канала"), и, наконец, завершает программу тема под названием "На Кубани мы живем".

Интересно, что "Новостная неделя" отдельно рекомендована в документе для учеников начальной школы. "Информационным пятиминуткам" на тему "Слава России" рекомендовано "уделить особое внимание" и "проводить их дважды в месяц".

Как подтвердил журналистам директор школы №5 Игорь Иванников (по совместительству – депутат туапсинского городского совета от "Единой России"), во время "информационных пятиминуток" действительно планируется обсуждать "политические события".

Свое недовольство "информационными пятиминутками" высказывают и учителя школ краснодарского края. Обсуждение этой темы происходит, к примеру, в блоге директора краснодарской школы №53 Анны Ткаченко.

"Вот бред... Ну, честно, просто нет слов - каждый год ждём чего-то новенького, так и хочется узнать, кому ТАМ, наверху, не спится, кто измышлизмами занимается?!?! Надоело! И ведь это будет урочное время? Я права? Почему тогда я должна тратить время своего урока на эту чепухню? Лучше бы придумали, как учителям зарплату повысить, а нагрузку понизить. А что, кто-то и отслеживать будет сии пятиминутки?))))) Каждый год новая "инициатива". Только к старым привыкнем, так на тебе, учитель....."

"Анна Борисовна, у меня чувство, что я возвращаюсь в своё пионерское прошлое, когда у нас были минуты политинформации )) Эти пятиминутки должны будут проводиться на классных часах? Ох, сколько работы у классных руководителей!"

Сама директор, как следует из ее ответов учителям, тоже не вполне довольна нововведением:

"Увы, на уроках))) Что-то не совсем продумано с возрождением некогда привычной для нас в пионерском детстве политинформации"

Впрочем, есть и учителя, которым нововведение пришлось по душе:

"Что-то все только «политику» разглядели. Хотя, на мой взгляд, тут больше про исторические и современные социально-культурные мероприятия".

И не только учителя: Радио Свобода поговорило с учеником 11 класса школы №5 в Туапсе (с которой начиналась вся эта история) Юрием Тарасенко. По его словам, СМИ "исказили" реальную ситуацию с "информационными пятиминутками". Юрий Тарасенко подробно рассказал, как проходила такая "пятиминутка" в его классе в минувший понедельник:

"Вообще-то о пятиминутках нам должны были сообщить заранее, но почему-то не сообщили. На самом деле это норма - мы часто что-то узнаём в последний момент.

Так что 4 сентября в восемь утра мы, то есть 11 "Б" класс, по звонку зашли в кабинет физики, которая у нас была первым уроком. Там-то нам учительница и сказала, что теперь у нас вводятся пятиминутки, которые будут проходить перед первым уроком каждый понедельник. Что мы подумали в первую очередь? Верно, мы провели параллель с советской политинформацией и между собой её так и называем. И я сразу проникся к этой затее неприязнью, ибо политику обсуждать в школе совершенно не хотел и не хочу.

Но, как оказалось, никакая это не политинформация. Учительница нам сказала, что мы можем говорить обо всём, что нам покажется интересным и можем использовать в качестве источников любые СМИ и Интернет. О «Первом канале» не было ни слова.



Как проходит пятиминутка. Назначается ученик (следуем по очереди, как расселись, сначала один ученик, потом его сосед, потом ребята с других парт), который к понедельнику должен подготовить сводку новостей. Он рассказывает о них, кто-то это может прокомментировать, если хочет, после чего докладчик возвращается на место и начинается урок физики.



Поскольку нас не оповестили и никто ничего не подготовил, пятиминутку начала сама учительница. Она рассказала о наводнениях в Уфе. Потом один из моих одноклассников вспомнил про конфликт Северной Кореи и США. Ни одну из тем мы как-то особо не обсуждали, а вторая так вообще свелась к тому, что учительница рассказала нам о том, что есть водородная бомба (как раз недавно испытанная в КНДР), сопоставила её силу с бомбой, сброшенной на Хиросиму, после чего мы перешли к уроку физики.

Вот и всё. Как видите, ничего особенного. Мы этому даже значения не придали - ну взбрело что-то в голову начальству, ну и чёрт с ним. Неожиданно, что тема получила такое развитие и обидно, что в центре скандала оказалась именно наша школа".

Как проходят "информационные пятиминутки" в других школах Краснодарского края, радио Свобода пока узнать не удалось. Но пользователи социальных сетей, особенно те, кто успел застать советскую школьную "политинформацию", охотно делятся с новым поколением своими воспоминаниями о том, как это было:

Владимир Варфоломеев:

В моём школьном детстве, которое пришлось на угрюмые 70-е годы, тоже были регулярные политинформации. И они, как правило, были откровенной пропагандистской накачкой. Многое, впрочем, зависело от конкретного "лектора". Когда я был политинформатором, то пересказывал одноклассникам новости не из программы "Время", а из трескучего эфира "Голоса Америки" )

Несколько воспоминаний с форума "Большой вопрос":

"В школе это действо проходило примерно так: раз в неделю по понедельникам перед уроками мы по очереди должны были найти в газете любую заинтересовавшую нас политическую новость или небольшую статейку на политическую тему и прочитать в классе. Приходить в школу в понедельник положено было за 15 минут до начала уроков - политинформация же, но приходило примерно половина. Постольку поскольку газеты тогда выписывала абсолютно каждая семья то обычно в воскресенье вечером ученик хватал первую попавшуюся газету вырезал статейку поменьше чтобы не больше 10 минут читать и потом бубнил эту статейку в классе. Классу содержание статьи было до лампочки: кто в окно глядел кто тихонько под партой книжку читал, кто записочки писал. На то, что сказал Леонид Ильич при посещении очередного завода, при встрече с ветеранами, доярками или хлеборобами нам было наплевать, а уж на отношение Гондураса к Никарагуа тем более. Иногда классный руководитель пытался нам что-нибудь втолковать, но довольно вяло, его, видать, эти политинформации уже достали. И я на собственном горьком опыте могу сказать, что в школе политинформации не нужны, дети просто не поймут бОльшую часть из того, что им попытаются впарить. Ну если уж вводить, то не раньше 10-11 класса, когда народ хотя бы примерно будет знать, что такое государство, какие страны существуют и что такое политика вообще. А вообще, интересоваться или нет политикой - личное дело каждого и не надо насильно что-то вбивать детям в голову" (ссылка).

​"Самое смешное, что в школе я как-раз был политинформатором. Дело было в середине 80-х годов. Нас приняли в пионеры, потом перевели из младших классов в средние и вот в 4-м классе я стал старшим политниформатором класса. В каждом из трёх пионерских звеньев класса был один политинформатор и все трое как-бы подчинялись мне. Раз в неделю перед уроками проходила коротенькая политинформация минут на десять .Мы четверо выходили к доске. Один читал новость из жизни региона, другой - из жизни СССР, третий ещё что-то, уже не помню, ну, а я завершал политинформацию коронным выступлением о международной политике. Что-нибудь об обстановке на фронтах ирано-иракской войны или о кознях израильской военщины. Позднее, уже в конце 80-х, политинформации то ли совсем отменили, то ли просто всем стало наплевать, короче, они уже практически не проводились" (ссылка).

Идея возврата политинформации в школы не нова. В июне 2017 года вернуть сделать это предлагал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. В 2014 году - депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Тогда вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов раскритиковал эту инициативу, подчеркнув, что политинформация в советское время была "пустой тратой времени".