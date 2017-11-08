Роскомнадзор проверит Facebook на соответствие законодательству

Роскомнадзор проверит Facebook на соответствие российскому законодательству. В частности, ведомство намерено проверить, как социальная сеть работает с персональными данными российских пользователей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что Facebook может быть заблокирован в России в 2018 году, если не перенесет данные российских пользователей на территорию страны. В ведомстве отмечали, что не собираются проверять Facebook на соответствие законодательству в 2017 году.

Закон о персональных данных россиян действует с 2015 года. Он обязывает интернет-компании хранить и обрабатывать данные граждан России на территории страны. За нарушение этого закона в 2016 году Роскомнадзор заблокировал зарубежную социальную сеть LinkedIn.