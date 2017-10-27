Дуров назвал уникальным штраф Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что только в России мессенджер оштрафовали за отказ предоставить Федеральной службе безопасности информацию для декодирования сообщений пользователей. "Это единственный подобный прецедент за четыре года работы Telegram на глобальном рынке", при том, что "весомая доля аудитории" мессенджера приходится на более консервативные страны, чем Россия, — написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России. Павел Дуров намерен обжаловать решение суда.Он утверждает, что требование спецслужб противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки. О намерении подать в суд на ФСБ заявили и журналисты Олег Кашин и Александр Плющев. Они требуют признать действия спецслужб незаконными.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в прошлом году после принятия так называемого "антитеррористического пакета законов Яровой".