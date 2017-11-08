Пичугин и Путин

Верховный Суд России отказался выполнить постановление Европейского суда по правам человека по делу Алексея Пичугина, а значит – и российский закон тоже. Именно такой комментарий к произошедшему событию мне представляется наиболее уместным и точным. Ведь в постановлении ЕСПЧ от 6 июня 2017 года, о котором шла речь, Страсбургский суд пришел к выводу, что в ходе разбирательства Мосгорсуд нарушил в двух аспектах право бывшего сотрудника ЮКОСа на справедливое правосудие. А российское законодательство, как известно, должно являться неотъемлемой частью европейского.

Впрочем, профессиональный юридический анализ решения Президиума Верховного Суда, несомненно, гораздо лучше меня сделают эксперты в этой области. Мне же хотелось бы выразить мнение заинтересованного наблюдателя. На мой взгляд, суд не только в очередной раз грубо нарушил закон, проявил жестокость, но и сильно "подставил" российскую верховную власть.

Дело Пичугина – очень неприятное для Кремля. Оно о том, как маленький человек попал в жернова жестокой системы только за то, что работал в нефтяной компании, глава которой Михаил Ходорковский вздумал перечить президенту. За то, что оказался слишком порядочным, чтобы пойти на сделку с совестью, пойти на лжесвидетельство ради своего освобождения, хотя это ему неоднократно обещали следователи. Возвращаться к этому делу, ворошить старое, то есть отменять незаконный приговор и начинать процесс заново, власть вряд ли захочет.

Пока это дело не закрыто – а оно в глазах по крайней мере части общества не будет закрыто столько, сколько будет сидеть Пичугин, – неудобные вопросы не перестанут возникать. Белые нитки не перестанут торчать. И самые разные люди, в том представители цивилизованных государств, в сотрудничестве с которыми Россия заинтересована, что бы в Кремле об этом ни думали и ни говорили, будут обращать на них внимание.

Президент России мог бы продемонстрировать всему миру, которому уже немало известно о деле Пичугина, и свои лучшие качества. Но Путин этого не сделал

А ведь у Владимира Путина был простой способ избежать всего этого и одновременно восстановить – насколько это возможно после четырнадцати с половиной лет, которые Пичугин провел за решеткой, – справедливость. В мае нынешнего года Алексей Пичугин просил президента о помиловании, без признания вины. Комиссия в Оренбургской области, через которую это прошение обязательно должно было пройти на пути к адресату, единогласно отказала, однако последнее и решающее слово оставалось за президентом. Но ответа от Путина не последовало.

У президента был шанс, до 8 ноября помиловав Алексея Пичугина, которого правозащитный центр "Мемориал" включил в список политических заключенных, раз и навсегда поставить точку в этом весьма скверно пахнущем деле. Тогда представляющий на судебном заседании российскую сторону заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек сегодня смог бы заявить: Россия выполнила постановление ЕСПЧ в отношении Пичугина, к государству у него не может быть претензий. Тогда, я уверена, и сам Алексей сказал бы: к государству у меня нет претензий.

Тогда президент России мог бы продемонстрировать всему миру, которому уже немало известно о деле Пичугина, и свои лучшие качества.

Увы, этого не произошло.

Теперь, вероятно, последует обращение защиты Пичугина в Комитет министров Совета Европы, контролирующий выполнение странами постановлений Страсбургского суда. Это будет уже второе обращение – ведь решение ЕСПЧ по первому делу Пичугина также не выполнено. А к странам, не исполняющим постановления Европейского Суда по правам человека, КМСЕ полномочен применить действующий с 2010 года п.4. ст.46 Европейской конвенции: обратиться в Большую палату Суда для установления факта нарушения государством обязательства соблюдать Конвенцию. Пока этой сомнительной "чести" удостоился Азербайджан. Похоже, за ним может последовать Россия.

Вера Васильева – независимый журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"

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