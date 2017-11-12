Музыка во фраке. Эфир в 21:05

Классическая музыка - заповедник культуры: музыканты во фраках, начало строго в семь, одежда парадная, между частями не хлопать... Но новая музыка исполняется очень редко, и публика концертов стареет. Как сделать классику модной и привлечь в концертные залы молодежь?



В эфире Екатерина Бирюкова, редактор раздела «Академическая музыка» портала «Кольта.ру» и Александр Карманов, издатель. Эфир в 21:05.



