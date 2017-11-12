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Археология

Музыка во фраке. Эфир в 21:05

Эксперты спорят о том, есть ли будущее у классического концерта

Классическая музыка - заповедник культуры: музыканты во фраках, начало строго в семь, одежда парадная, между частями не хлопать... Но новая музыка исполняется очень редко, и публика концертов стареет. Как сделать классику модной и привлечь в концертные залы молодежь?

В эфире Екатерина Бирюкова, редактор раздела «Академическая музыка» портала «Кольта.ру» и Александр Карманов, издатель. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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