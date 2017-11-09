РБК: будущие губернаторы прошли "проверку" под колесами БТР

РБК опубликовал видео с учений по подготовке президентского кадрового резерва на подмосковном полигоне "Кубинка" 27 октября. Кандидаты в губернаторы прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолетов и автоматов. Они также должны были лечь под едущий БТР. Об этом изданию рассказали двое участников тренинга, организованного Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

По словам одного из собеседников издания, эта часть учений оказалась достаточно травматичной. "После парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной", — отметил он, добавив, что парашютная вышка не рассчитана на "пацанов" весом около 100 килограммов. В ходе предыдущего тренинга, который состоялся в Сочи, участники прыгали в воду с семиметровой скалы на Агурских водопадах.

Тренинг для потенциальных губернаторов входит в девятимесячную учебную программу, организованную при поддержке Кремля. В программе — восемь учебных модулей. Последний из них пройдет в феврале, курс обучения завершится за месяц до выборов президента России. Будущие чиновники также слушают лекции. Перед ними должны выступить, в частности, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин. Лекции также прочтут глава Сбербанка Герман Греф, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, сообщает РБК.

Участие в программе в разное время приняли более 60 чиновников. В их числе недавно назначенные главы Самарской, Нижегородской, Орловской, Омской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа.