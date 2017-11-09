В Иране с 2015 года арестовано 30 человек с двойным гражданством

Стражи исламской революции в Иране арестовали за последние два года по меньшей мере 30 человек, имеющих двойное гражданство, в основном по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на юристов, дипломатов и родственников арестованных. Это в два раза больше, чем сообщалось ранее местными или международными СМИ.

Число арестованных резко возросло с 2015 года, когда международное соглашение по ядерной программе Ирана вызвало надежды на разрядку с Западом. За несколько лет до этого число арстованных лиц с двойным гражданством составляло единицы. Это также указывает на новую тенденцию, поскольку большинство арестованных с тех пор 19 человек из 30, имеют гражданство в странах Европы. Ранее большинство задержанных были американцами.

Родственники и адвокаты задержанных заявили, что Стражи используют их в качестве козыря в международных отношениях и чтобы оказывать давление на европейские фирмы, которые ведут бизнес в Иране после соглашения о ядерной программе и снятия санкций.

Корпус Стражей исламской революции имеет обширные деловые интересы, а также является самым сильным полицейским агентством Ирана и критиковал правительство за ведение дел с иностранцами.