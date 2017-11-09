Сотрудники ФСБ угрожали женам обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

В аннексированном Крыму сотрудники пограничной службы ФСБ России угрожали применением физической силы женам крымских татар, обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир".

Лиана Билялова, Фера Абдулаева, Гузаль Салединова, Алиме Абдулаева, Фатма Исмаилова, Мерьем Куку и Зарина Джаппарова были задержаны 8 ноября на границе между Крымом и остальной территорией Украины. Допрос длился несколько часов. Пограничники спрашивали у задержанных, кто их мужья и родственники, на какие средства живут их родители, и не собираются ли женщины уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

Во время личного досмотра жен обвиняемых в причастности к "Хизб ут-Тахрир" раздевали, хотя они заявляли, что их религия запрещает им это делать. Задержанных не выпускали даже в туалет, а одна из них – Алиме Абдулаева – во время допроса потеряла сознание. Российские пограничники назвали это "театральным представлением" и вызвали скорую помощь только через 40 минут. Об этом сами задержанные после освобождения заявили корреспонденту Радио Свобода.

ФСБ России регулярно проводит в аннексированном Крыму обыски и задержания крымских татар, подозреваемых в участии в запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Правозащитники считают действия российских спецслужб политически мотивированными – представители крымско-татарского народа выступали против присоединения полуострова к России. Всего по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир" в Крыму с 2014 года были арестованы 19 человек.