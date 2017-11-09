В Госдепартаменте растет число отставок с дипломатической службы

В Госдепартаменте США отмечается рост числа увольнений по собственному желанию кадровых дипломатов. Как сообщает Би-Би-Си, с января из дипломатического ведомства уволились 60 процентов карьерных послов. Об этом заявила глава Американской ассоциации дипломатической службы (ASFA) Барбара Стивенсон. По её словам, "ряды лидеров истощаются с головокружительной скоростью. Как выразилась Стивенсон, работавшая в прошлом послом США в Панаме, наиболее талантливая часть американской дипломатической службы "в настоящее время обезглавлена".

ASFA была создана в 1924 году и выполняет функции профсоюза дипломатических работников в Государственном департаменте США.

"Стремительная потеря столь многих ведущих сотрудников серьезным, непосредственным и ощутимым образом влияет на способность Соединенных Штатов воздействовать на мировые события", - утверждает Барбара Стивенсон. Свою озабоченность она выразила в статье, которая будет опубликована в декабрьском номере издания Foreign Service Journal. Искусство дипломатии, пишет Стивенсон, требует защиты при президентской администрации, которая, по ее утверждению, нацелена на "демонтаж правительства в том виде, в котором мы его знаем".