Обвиняемый по "Болотному делу" Дмитрий Бученков покинул Россию

Обвиняемый по "Болотному делу" Дмитрий Бученков подтвердил информацию о том, что он покинул Россию. Как сообщил Бученков в интервью телеканалу "Настоящее время", он находится в Евросоюзе. О какой именно стране идёт речь, он не уточнил, однако отметил, что уже попросил в этом государстве политическое убежище. По словам Бученкова, он уехал из России, поскольку "Болотное дело" носит политический характер, и ему однозначно вынесли бы обвинительный приговор.

В четверг Бученков не явился в Замоскворецкий суд Москвы, где должно было состояться очередное заседание по его делу. Представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что подсудимый скрылся.

Историка Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции протеста в Москве 6 мая 2012 года. В качестве "доказательства" того, что обвиняемый участвовал в беспорядках 6 мая, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, Бученков и неизвестный на снимке – это два разных человека. До марта 2017 года историк находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест.

Европейский суд по правам человека ранее рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политическим заключенным.