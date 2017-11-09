ПАРНАС подала новую заявку на митинг "Против большевицкого реванша"

Представители ПАРНАС повторно подали в московскую мэрию заявку на проведение митинга "Против большевицкого реванша" на площади Никитских ворот. В пресс-релизе, распространенном в четверг, указана дата 19 ноября. Ранее партия подавала заявку на 12-е число, но городские власти ответили отказом.

В мэрии заявили, что митинг создаст помехи движению и будет мешать "отдыхающим". Администрация также предлагала перенести мероприятие в район Марьино. Организаторы акции, в свою очередь, настаивают, что она должна пройти у площади Никитских ворот, где осенью 1917 года шли бои юнкеров с большевиками.

ПАРНАС добивается законодательного запрета пропаганды сталинизма, демонтажа памятников советским вождям, выноса тела Ленина из мавзолея и обнародования архивов ВЧК-КГБ.

Вместе с новой заявкой руководство партии обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием "исключить политическую избирательность при согласовании публичных акций" и соблюдать соответствующие нормы Конституции России.