Большевизм как фундамент современной России

С кандидатом партии "Яблоко" на пост президента России Григорием Явлинским обсуждаем последствия Октябрьского переворота, влияние опыта СССР на современную жизнь России.

Может ли Россия выбрать другое, европейское будущее, без войн в Украине и Сирии, без коррупции и всевластия путинской олигархической номенклатуры? Каковы перспективы участия лидера "Яблока" в президентской кампании 2018 года?

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 7 ноября в 19 часов.