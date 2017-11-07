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Лицом к событию

Большевизм как фундамент современной России

Григорий Явлинский

С кандидатом партии "Яблоко" на пост президента России Григорием Явлинским обсуждаем последствия Октябрьского переворота, влияние опыта СССР на современную жизнь России.

Может ли Россия выбрать другое, европейское будущее, без войн в Украине и Сирии, без коррупции и всевластия путинской олигархической номенклатуры? Каковы перспективы участия лидера "Яблока" в президентской кампании 2018 года?

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 7 ноября в 19 часов.

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