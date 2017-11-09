Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США добавило в санкционный список десять граждан Венесуэлы. Среди них – министры культуры и сельского хозяйства страны, посол Венесуэлы в Италии и другие чиновники. В заявлении министерства финансов США отмечается, что они могут быть причастны к нарушениям на выборах, цензуре и коррупции.

8 ноября дипломатические источники в Евросоюзе сообщили, что ЕС также согласовал введение санкций против Венесуэлы. Они предусматривают запрет на поставки в страну оружия и оборудования для слежки. В начале ноября санкции против Венесуэлы расширила Канада. Тогда экономические и визовые ограничения коснулись и фигурантов так называемого "списка Магнитского" из России.

С апреля из-за попыток расширить полномочия действующего президента Николаса Мадуро в Венесуэле продолжаются акции протеста. В октябре оппозиция отказалась признать результаты региональных выборов, на которых победили сторонники Мадуро. Политические заключенные Венесуэлы в 2017 году стали лауреатами премии Сахарова.



